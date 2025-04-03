Мусор в России начнут убирать с помощью искусственного интеллекта

В России начнут убирать мусор с берегов водоемов с помощью ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) будут использовать для уборки мусора на берегах водоемов в России, сообщает Telegram-канал Mash.

Технологией смогут воспользоваться службы экологического контроля и волонтеры для работы в труднодоступных местах. Тестирование системы было проведено на территории Кроноцкого государственного заповедника — особо охраняемой природной территории на Дальнем Востоке. Система проанализировала фотографии побережья, сделанные с воздуха, и рассортировала мусор на шесть типов: рыболовные сети, железо, резина, крупный пластик, бетон и древесина. Точность классификации составила выше 80 процентов. Использование ИИ помогло убрать пять тонн отходов в четыре раза быстрее, чем традиционный сбор.

Технологию планируют применять на Дальнем Востоке и в Арктике.

Ранее сообщалось, что инженеры из Москвы создали оптический сортировщик мусора. Сортировщик представляет собой длинный разгонный конвейер, движущийся со скоростью три метра в секунду. Из 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) устройство может извлечь не менее пяти миллионов тонн полезных ресурсов, в том числе стекла, бумаги, металла и пластика. Устройство распознает отходы с точностью до 90 процентов.