Среда обитания
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10:27, 3 апреля 2025Среда обитания

Мусор в России начнут убирать с помощью искусственного интеллекта

В России начнут убирать мусор с берегов водоемов с помощью ИИ
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Искусственный интеллект (ИИ) будут использовать для уборки мусора на берегах водоемов в России, сообщает Telegram-канал Mash.

Технологией смогут воспользоваться службы экологического контроля и волонтеры для работы в труднодоступных местах. Тестирование системы было проведено на территории Кроноцкого государственного заповедника — особо охраняемой природной территории на Дальнем Востоке. Система проанализировала фотографии побережья, сделанные с воздуха, и рассортировала мусор на шесть типов: рыболовные сети, железо, резина, крупный пластик, бетон и древесина. Точность классификации составила выше 80 процентов. Использование ИИ помогло убрать пять тонн отходов в четыре раза быстрее, чем традиционный сбор.

Технологию планируют применять на Дальнем Востоке и в Арктике.

Ранее сообщалось, что инженеры из Москвы создали оптический сортировщик мусора. Сортировщик представляет собой длинный разгонный конвейер, движущийся со скоростью три метра в секунду. Из 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) устройство может извлечь не менее пяти миллионов тонн полезных ресурсов, в том числе стекла, бумаги, металла и пластика. Устройство распознает отходы с точностью до 90 процентов.

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