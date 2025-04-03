На Западе резко отреагировали на слова генсека НАТО о погибших американцах в Литве

Журналист Боуз: Рютте ценит жизни американцев больше, чем жизни украинцев

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте выражает соболезнования в связи с гибелью американских военных в Литве, но молчит об украинцах, погибших в ходе конфликта, который помогла разжечь возглавляемая им организация. На это указал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Несостоявшийся голландский политик, глобалистская марионетка и никем не избранный глава НАТО говорит о четырех американских солдатах, которые загнали свою машину в болото. В 250 тысяч раз больше украинцев погибло, сражаясь на войне, которую его организация помогла начать (...). Ему нечего сказать о них», — возмутился он.

26 марта стало известно о пропаже четверых американских военных и гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины M-88 Hercules. Достать машину из-под слоя ила удалось только 31 марта. В ней были обнаружены тела трех военнослужащих. Тело четвертого военного нашли 1 апреля.