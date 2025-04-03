На Западе спрогнозировали возврат западных фирм в Россию

Handelsblatt: Россия может рассчитывать на возвращение западных компаний

Россия может рассчитывать на возвращение западных компаний после окончания конфликта на Украине. Такой прогноз дал эксперт Венского института международных экономических исследований (wiiw) Василий Астров, сообщает газета Handelsblatt.

Он отметил, что рынок со 150 миллионами граждан слишком интересен для западных компаний, чтобы прощаться с ним надолго. При этом эксперт добавил, что число компаний, ушедших из России после начала специальной военной операции (СВО), как правило, завышается. В частности, только 12 процентов иностранных компаний, работавших в России до начала конфликта на Украине, полностью покинули этот рынок, уточнил Астров. Он указал, что в первую очередь такое решение приняли крупные корпорации, в то время как компании среднего размера «оставались, но старались особо не высказываться».

Ранее стало известно, что три южнокорейских гиганта Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics хотели бы вернуться на российский рынок. В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отметил, что к возвращению зарубежных брендов нужно относиться избирательно.