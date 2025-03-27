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12:14, 27 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались о начале возвращения в страну ушедших зарубежных брендов

Депутат Делягин: В возвращении зарубежных брендов нужна избирательность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Делягин Михаил

Делягин Михаил. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

К возвращению зарубежных брендов на российский рынок нужно относиться избирательно, полагает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. О необходимости отсеивания он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Депутат назвал абсолютно правильным озвученный государством принцип, согласно которому рассматривать ситуации с возращением зарубежных брендов стоит индивидуально и строго в зависимости от российских интересов.

«То есть если есть компания, которая нам нужна и которую мы не удосужились до сих пор заменить или не будем ее заменять точно, то тогда пусть приходит. А если есть компания, которая в случае возврата, так скажем, раздавит российский бизнес в сфере моды, то пусть сидит у себя в Эмиратах, и фанатики будут покупать через байеров или через Белоруссию — никаких проблем, а массовый рынок пусть будет принадлежать российским компаниям», — поделился парламентарий.

Ранее стало известно, что в Россию может вернуться ушедший из-за санкций зарубежный бренд Ariston — итальянский производитель бытовой техники. До этого президент России Владимир Путин отменил решение о передаче во временное управление структуре «Газпрома» российских активов компании.

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