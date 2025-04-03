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00:34, 3 апреля 2025Наука и техника

Обнаружены подтверждения библейской версии распятия Христа

New York Post: На территории храма Гроба Господня найдено мраморное захоронение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Археологи нашли новые доказательства, которые могут подтвердить, что Иисус был похоронен именно на территории храма Гроба Господня в Иерусалиме. Речь идет о растительных остатках и древнем мраморном захоронении, найденных учеными из Университета Сапиенца в Риме. Об этом сообщает New York Post.

В Евангелии от Иоанна (19:41) говорится, что рядом с местом распятия Иисуса находился сад и новая гробница. Именно в этом саду и был погребен Христос. Археологи утверждают, что им удалось найти следы древних сельхозугодий на территории храма, что может указывать на тот самый «сад», упомянутый в Библии.

Помимо этого, исследователи раскопали древнюю мраморную гробницу, которую связывают с Иосифом Аримафейским, кто, согласно Писанию, предоставил Иисусу место для захоронения.

Ученые уже начали анализ мрамора и строительного раствора, чтобы выяснить их происхождение.

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