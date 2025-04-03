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04:30, 3 апреля 2025Наука и техника

Найдены способные выжить на Марсе организмы

IMA Fungus: Лишайники могут выжить в приближенных к марсианским условиях
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Attalie Hart / Unsplash

Некоторые виды лишайников смогли пережить условия, максимально приближенные к марсианским, и при этом остались «живыми» — то есть продолжали обмен веществ. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале IMA Fungus.

Ученые проверили, могут ли лишайники выжить в марсианской атмосфере с пониженным давлением, колебаниями температуры и высоким уровнем радиации. В эксперименте участвовали два вида — Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata. Их поместили в специальную камеру, имитирующую условия на поверхности Марса.

Оказалось, что особенно устойчив оказался D. muscorum. Он продолжил поддерживать метаболизм и активировать защитные механизмы даже при воздействии рентгеновского излучения, эквивалентного одному году на Марсе в период сильной солнечной активности.

По словам автора исследования Кайи Скубалы, это первый раз, когда удалось зафиксировать активность живого организма в столь суровых условиях. Это ставит под сомнение представление о том, что радиация делает Марс полностью непригодным для жизни, и открывает новое направление в астробиологии.

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