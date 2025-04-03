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02:10, 3 апреля 2025Забота о себе

Названы разрушающие отношения тренды из соцсетей

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Freepik

Блогеры учат людей проверять, анализировать и классифицировать потенциальных партнеров, а не взаимодействовать с ними по-настоящему, предупредила психолог, консультант по сексу и отношениям Барбара Сантини. Разрушающие отношения тренды из соцсетей она назвала изданию Metro.

К токсичным трендам Сантини причислила так называемые проверки отношений, когда человек создает некую ситуацию и снимает реакцию партнера на нее, чтобы увидеть, пройдет ли он тест. В 2023 году в TikTok распространилась так называемая «теория апельсиновой кожуры» — пользователи просили своих избранников принести им апельсин и наблюдали, будет ли фрукт почищенным. Психолог предупредила, что такие испытания культивируют недоверие и ложное чувство контроля. «По моему мнению, здоровые отношения строятся на общении, а не на скрытом оценивании», — подчеркнула она.

Также Сантини предложила не поддаваться трендам на анкеты для кандидатов в бойфренды и составление правил отношений. «Я считаю, что отношения требуют переговоров, адаптации и понимания. Слишком строгие правила часто скрывают неразрешенные комплексы и отталкивают потенциальных партнеров», — предупредила она.

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Наконец, психолог раскритиковала идею «повышения отношений», когда человек намеренно планирует встречаться с кем-то более богатым, красивым или с более высоким статусом.

Приоритет богатства, статуса и привлекательности над подлинной связью превращает свидание в соревнование, а не в совместное путешествие. Это создает перекос в динамике власти, когда один партнер чувствует себя выше другого, а другой изо всех сил пытается доказать свою ценность. Любовь становится условной, делая настоящую близость практически невозможной

Барбара Сантинипсихолог

Ранее сексолог Трейси Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью. По ее словам, надо выбирать деликатные выражения, но при этом быть откровенной.

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