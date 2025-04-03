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18:16, 3 апреля 2025Путешествия

Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажирка самолета разделась до белья в аэропорту Форт-Лодердейла, США, и попала на видео. Кадры опубликованы на странице @onlyinfloridaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уточняется, что неизвестная женщина решила оголиться во время конфликта с мужчиной. В нижнем белье она разгуливала возле выхода на посадку и выкрикивала неразборчивые фразы. Очевидцы снимали происходящее на телефоны.

Ранее пьяный пассажир самолета разделся догола во время досмотра и потер своими трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах собственных детей. Правонарушителя приговорили к двум годам заключения.

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