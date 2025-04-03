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14:03, 3 апреля 2025Путешествия

Пилот пассажирского самолета надел кепку с фамилией Трампа и вызвал гнев в сети

Алина Черненко

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Пилот американской авиакомпании Frontier Airlines надел на работу кепку с фамилией президента США Дональда Трампа и вызвал гнев в сети. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.

Уточняется, что сотрудник перевозчика был в головном уборе с надписью Trump на рейсе из Лос-Анджелеса в Даллас-Форт-Уэрт в понедельник, 31 марта. Как пишет издание, мужчина привлек внимание пользователей нескольких социальных сетей.

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Многие юзеры публично раскритиковали выбор аксессуара пилота. «Носить политическую атрибутику, будучи капитаном коммерческого авиалайнера, — это непрофессионально. Я раньше работал в авиакомпании, и это абсолютно неприемлемо», «Он, вероятно, предполагает, что все его пассажиры согласны с ним, потому что Frontier летают только ужасные люди, принимающие решения», «Это человек, который держит вашу жизнь в своих руках и хочет высмеять и оскорбить вас. Его следует уволить», — возмутились они.

Однако некоторые интернет-пользователи встали на защиту пилота. «Это называется свободой слова. Мне все равно, о чем он думает, что чувствует или во что верит. Меня волнует только, является ли он лучшим пилотом и может ли он управлять самолетом», — написал комментатор с ником tony.rodrigues81 в соцсети Threads.

Ранее пассажирки авиакомпании British Airways подрались из-за кепки с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой». Пилоты обратились в полицию, правоохранители поднялись на борт еще до вылета и выдворили дебоширок.

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