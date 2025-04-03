Помилованный Трампом политик нашел работу у Додика

Fox News: Экс-губернатор Иллинойса Благоевич начал лоббировать интересы РС

Помилованный президентом США Дональдом Трампом бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич начал лоббировать интересы Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) и президента РС Милорада Додика. Об этом пишет Fox News.

«Благоевич, помилованный Трампом в феврале, согласился лоббировать интересы Республики Сербской», — утверждается в публикации.

По данным канала, политик «нашел новую работу, представляя интересы» Додика. Кроме того, экс-губернатор высказался о ситуации вокруг лидера РС, которого прокуратура БиГ постановила арестовать. По словам Благоевича, суды, прокуроры и чиновники левого толка пытаются «посадить в тюрьму популистских консервативных лидеров, избранных народом, и запретить им занимать должности».

Ранее Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда Боснии и Герцеговины на арест Додика.