Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на европейский алкоголь

Во Франции заявили о риске потерь в четыре миллиарда евро из-за пошлин Трампа

Член французского парламента Виржини Дюби-Мюллер обратилась к министру сельского хозяйства Анни Женевар с предупреждением о последствиях плана администрации президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на европейские вина и спиртные напитки. Текст письма депутата имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Госпожа Виржини Дюби-Мюллер обращает внимание госпожи министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета на риски повышения американской администрацией таможенных пошлин до 200 процентов на вина и спиртные напитки, произведенные в Европейском Союзе. С возвращением к власти Дональда Трампа и его заявлениями о торговых войнах с рядом экономических партнеров, включая ЕС и, следовательно, Францию, французская отрасль вин и спиртных напитков находится под угрозой повышения пошлин, что ставит ее в явную опасность, поскольку американский рынок является крупнейшим в мире», — отмечает депутат.

Немедленное прекращение экспорта приведет к потерям почти в четыре миллиарда евро для производителей вин и спиртных напитков Виржини Дюби-Мюллер член парламента Франции

В связи с этим она спрашивает у правительства о том, какие меры оно предпринимает, чтобы поддержать отрасль в свете рисков. «Если необходимо выстроить новые баланс сил для полного соблюдения европейских интересов, то сектор вин и спиртных напитков не должен быть в него вовлечен», — утверждает автор обращения.

Ранее Bloomberg писало, что агрессивная тарифная политика Трампа может нанести мировой торговле колоссальный ущерб. Об этом сообщает. Суммарный ущерб глобальной торговли от импортных пошлин, введенных властями Соединенных Штатов, может исчисляться десятками триллионов долларов. При наихудшем раскладе совокупный урон рискует достичь отметки в 33 триллиона долларов, уточняется в материале. Средний размер таможенных пошлин США на иностранные товары, по данным Goldman Sachs, вырастет на 15 процентных пунктов.