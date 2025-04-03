Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на то, что российские команды скоро вернутся к международным соревнованиям. Его слова приводит РИА Новости.

Инфантино выступил на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде. «Наш мир разделен, мы должны использовать каждую возможность объединять людей», — заявил глава ФИФА.

Ранее стало известно, что УЕФА начал предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. По информации The Independent, часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно. Другие заявили, что страну вообще не следовало отстранять.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

