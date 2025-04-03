Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 3 апреля 2025Забота о себе

Раскрыта возможная причина высокого риска слабоумия у женщин

Невролог Шерзай: На развитие деменции могут влиять гормоны в период менопаузы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Женщины намного чаще мужчин болеют слабоумием, рассказала невролог Айеша Шерзай. Возможную причину этого она раскрыла в эфире подкаста британского хирурга Карана Раджана Dr Karan Explores, пишет HuffPost.

Врач допустила, что причина более высокого риска деменции у женщин связана с большей продолжительностью жизни. Она уточнила, что, поскольку возраст является главным фактором появления когнитивных нарушений, такое объяснение выглядит логичным. Однако, по мнению Шерзай, существует и другая причина: на развитие деменции могут влиять гормональные изменения, происходящие в период менопаузы.

Невролог уточнила, что после наступления климакса резко снижается выработка полового гормона эстрогена. Из-за этого женщины становятся более уязвимыми к сосудистым заболеваниям и болезням сердца, которые тесно связаны с деменцией. Помимо этого, продолжила врач, в этот же период в организме женщины происходит множество других неврологических и гормональных изменений, последствия которых пока не до конца понятны.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее терапевт, аллерголог и иммунолог Эми Шах предупредила, что лекарственные средства с димедролом способны спровоцировать деменцию. Она уточнила, что такой побочный эффект возможен при длительном бесконтрольном приеме подобных препаратов.

    Обсудить
    Последние новости

    Победителя «Танцев со звездами» отправили под арест. Его обвиняют в миллионном хищении у «Калашникова». Что об этом известно?

    Политолог объяснил введение США пошлин против Украины

    В МИД России отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины

    Россиянам показали остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье

    Крупный пожар на судоремонтном заводе в Карелии ликвидирован

    Dior и Prada сократили количество магазинов в России

    Влияние Трампа на привлекательность доллара оценили

    Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

    Раскрыта цель введения режима чрезвычайного положения в США

    Россиянам пригрозили лишением свободы за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше