Раскрыта возможная причина высокого риска слабоумия у женщин

Невролог Шерзай: На развитие деменции могут влиять гормоны в период менопаузы

Женщины намного чаще мужчин болеют слабоумием, рассказала невролог Айеша Шерзай. Возможную причину этого она раскрыла в эфире подкаста британского хирурга Карана Раджана Dr Karan Explores, пишет HuffPost.

Врач допустила, что причина более высокого риска деменции у женщин связана с большей продолжительностью жизни. Она уточнила, что, поскольку возраст является главным фактором появления когнитивных нарушений, такое объяснение выглядит логичным. Однако, по мнению Шерзай, существует и другая причина: на развитие деменции могут влиять гормональные изменения, происходящие в период менопаузы.

Невролог уточнила, что после наступления климакса резко снижается выработка полового гормона эстрогена. Из-за этого женщины становятся более уязвимыми к сосудистым заболеваниям и болезням сердца, которые тесно связаны с деменцией. Помимо этого, продолжила врач, в этот же период в организме женщины происходит множество других неврологических и гормональных изменений, последствия которых пока не до конца понятны.

Ранее терапевт, аллерголог и иммунолог Эми Шах предупредила, что лекарственные средства с димедролом способны спровоцировать деменцию. Она уточнила, что такой побочный эффект возможен при длительном бесконтрольном приеме подобных препаратов.