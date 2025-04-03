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09:37, 3 апреля 2025Ценности

Раскрыта цена икры в Госдуме

Яйцо с красной икрой в буфете Госдумы стоит 180 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Журналист Александр Юнашев раскрыл цену икры в Государственной Думе (ГД). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Репортер обратил внимание на блюдо с красной икрой. По его словам, яйцо с этим деликатесом подорожало второй раз за год. Теперь оно стоит 180 рублей.

При этом Юнашев отметил, что данную позицию убрали из главного буфета Госдумы. Сотрудники буфета неофициально объяснили, что такое решение было принято из-за публикации о ценах в кафе для депутатов. Теперь государственным деятелям приходится идти за блюдом в маленький буфет, который находится на пятом этаже нового здания.

В январе Юнашев показал фото роскошных товаров в сувенирном магазине Госдумы.

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