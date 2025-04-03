Расправившегося и спрятавшего бабушку в морозилке россиянина приговорили к 15 годам

В Башкирии осудили мужчину, убившего и спрятавшего в морозилке свою бабушку

В Башкирии осудили мужчину, расправившегося и спрятавшего в морозилке свою бабушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по статье 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Как установил суд, 25 июля 2023 года в правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что приехала навестить 85-летнюю мать, которая жила в деревне Идяшеово со своим внуком. На месте не оказалось ни пенсионерки, ни сына, также пропали две коровы. Она связалась с сыном узнать, где бабушка и он сообщил, что отвез ее в село для организации надлежащего ухода. Затем перестал выходить на связь.

Оперативники обнаружили 30-летнего мужчину в Уфе, там он трудился разнорабочим. В ходе допроса он сообщил, что бабушки не стало, а из-за опасения уголовного преследования он спрятал тело в морозильном ларе, продал коров и уехал в город. При осмотре дома тело было обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала телесные повреждения, которые указывали на криминал.

После предъявления доказательств мужчина сознался в содеянном и рассказал, что в один из дней вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. В результате он нанес женщине несколько ударов руками и ногами. Утром обнаружил бабушку без признаков жизни и решил спрятать.

Суд приговорил его к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчину изрезали в храме в центре Москвы.