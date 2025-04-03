Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:08, 3 апреля 2025Силовые структуры

Расправившегося и спрятавшего бабушку в морозилке россиянина приговорили к 15 годам

В Башкирии осудили мужчину, убившего и спрятавшего в морозилке свою бабушку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии осудили мужчину, расправившегося и спрятавшего в морозилке свою бабушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по статье 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Как установил суд, 25 июля 2023 года в правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что приехала навестить 85-летнюю мать, которая жила в деревне Идяшеово со своим внуком. На месте не оказалось ни пенсионерки, ни сына, также пропали две коровы. Она связалась с сыном узнать, где бабушка и он сообщил, что отвез ее в село для организации надлежащего ухода. Затем перестал выходить на связь.

Оперативники обнаружили 30-летнего мужчину в Уфе, там он трудился разнорабочим. В ходе допроса он сообщил, что бабушки не стало, а из-за опасения уголовного преследования он спрятал тело в морозильном ларе, продал коров и уехал в город. При осмотре дома тело было обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала телесные повреждения, которые указывали на криминал.

После предъявления доказательств мужчина сознался в содеянном и рассказал, что в один из дней вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. В результате он нанес женщине несколько ударов руками и ногами. Утром обнаружил бабушку без признаков жизни и решил спрятать.

Суд приговорил его к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчину изрезали в храме в центре Москвы.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    Польша захотела компенсировать расходы на Украину за счет ЕС

    Главу российского ЗАТО задержали по делу о взятке в 15 миллионов рублей

    В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

    Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров со свистком и кокосом и остался жив

    Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

    Все города Нижегородской области признали благоприятными для жизни

    В российском регионе спустя десять лет зацвела редкая магнолия

    Ведущей экономике Европы предсказали катастрофу

    В Минобороны порассуждали о случайных ударах по российским военкорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше