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14:28, 3 апреля 2025Культура

Рокеры Leningrad Cowboys убрали Ленинград из названия

Финская рок-группа Leningrad Cowboys убрала из названия Ленинград
Ольга Коровина

Фото: Mark Cardwell / Reuters

Финская рок-группа Leningrad Cowboys возобновила выступления после долгого перерыва, убрав из названия Ленинград. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Теперь коллектив носит название LC Cowboys. Такое решение группа связала с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Участники также объявили, что вскоре отправятся в тур по Финляндии. Лидер группы заявил, что музыкантов интересует развитие карьеры на Западе.

Группа Leningrad Cowboys появилась в 1986 году. В начале 1990-х рокеры прославились благодаря совместным выступлениям с Академическим ансамблем песни и пляски имени Александрова. Известно, что финский коллектив не давал концерты с 2016 года.

Ранее звезда культовой немецкой группы 80-х Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что собирается переехать в российскую глубинку. Певец отметил, что проводит много времени в Москве и посетил почти каждый российский город.

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