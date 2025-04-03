Рокеры Leningrad Cowboys убрали Ленинград из названия

Финская рок-группа Leningrad Cowboys убрала из названия Ленинград

Финская рок-группа Leningrad Cowboys возобновила выступления после долгого перерыва, убрав из названия Ленинград. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Теперь коллектив носит название LC Cowboys. Такое решение группа связала с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Участники также объявили, что вскоре отправятся в тур по Финляндии. Лидер группы заявил, что музыкантов интересует развитие карьеры на Западе.

Группа Leningrad Cowboys появилась в 1986 году. В начале 1990-х рокеры прославились благодаря совместным выступлениям с Академическим ансамблем песни и пляски имени Александрова. Известно, что финский коллектив не давал концерты с 2016 года.

Ранее звезда культовой немецкой группы 80-х Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что собирается переехать в российскую глубинку. Певец отметил, что проводит много времени в Москве и посетил почти каждый российский город.