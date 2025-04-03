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15:12, 3 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали главные ошибки при встрече со змеей

Эксперт Ковалев: При встрече со змеей ни в коем случае нельзя ее трогать
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Делиу / Коммерсантъ

При встрече со змеей ни в коем случае нельзя ее трогать, даже если она кажется неживой — возможен рефлекторный укус. Главные ошибки при обнаружении пресмыкающихся в лесу, на даче или в городе назвал россиянам старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев, пишут «Известия».

Для профилактики укусов нужно носить высокую закрытую обувь и плотные брюки. Особенно осторожными нужно быть в густых зарослях и в сумерках — в этих местах и в это время змеи наиболее активны, предупредил эксперт.

Симптомами укусу змеи Ковалев назвал острую боль, отек, покраснение, кровоподтеки, волдыри, тошноту, рвоту, головокружение, затрудненное дыхание, нарушение зрения и потливость. Некоторые яды также могут вызывать онемение, мышечную слабость и даже паралич.

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Специалист призвал не разрезать рану — так всасывание яда ускорится. Высасывать яд из раны, а также прижигать пораженную область или прикладывать к ней лед тоже опасно. Кроме того, не стоит употреблять кофеин и алкоголь.

Лучше всего сохранять спокойствие, так как паника увеличит частоту сердечных сокращений и поможет всасыванию яда. Пострадавшую конечность нужно обездвижить при помощи шины или повязки, снять все украшения и тесную одежду, а потом наложить давящую повязку на область укуса и чуть выше.

Помимо этого, нужно постараться запомнить внешний вид змеи — так медикам будет быстрее и проще подобрать противоядие.

Змеи все чаще стали проникать в квартиры россиян и подъезды жилых домов, в том числе подобные случаи участились в Москве. Причиной является безответственное поведение владельцев рептилий, считают в комитете Госдумы по экологии.

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