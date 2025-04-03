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10:22, 3 апреля 2025Россия

Российские бойцы заподозрили солдат ВСУ в мужеложестве из-за одной находки в окопе

Российские бойцы показали украинский окоп и найденную там интимную смазку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские бойцы заподозрили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мужеложестве (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Снятый ими ролик опубликовал Telegram-канал Militrary Theme Z.

На кадрах военнослужащий Российской армии называет солдат ВСУ гомосексуалистами. Он подтверждает свои слова находкой, обнаруженной на оставленной украинцами позиции.

«Посмотрите вот на это», — говорит он и демонстрирует флакон с надписью «интимный гель-смазка». «Интересно, чем они здесь могли заниматься, а?» — задался вопросом солдат.

О существовании в ВСУ подразделения гомосексуалистов российские бойцы заявляли еще в 2023 году. Речь идет о подразделении, бойцы которого носят шевроны с изображением единорога. «Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, что это вранье», — признался российский солдат, обнаруживший такой шеврон в одном из отбитых у противника опорных пунктов.

ЖЗЛ
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