Российские школьницы тыкали шваброй в девочку и попали на видео

В Бурятии школьницы тыкали шваброй в девочку и забрали у нее телефон

В Гусиноозерске в Бурятии школьницы в туалете тыкали шваброй в девочку, которая учится в младших классах, и забрали у нее телефон. Действия несовершеннолетних россиянок попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике учащиеся удерживают ребенка в закрытом помещении. Они глумятся на девочкой и наносят ей удары. Школьница умоляет обидчиц остановиться и прекратить издевательства.

Хулиганок вместе с родителями вызвали в полицию. В отношении взрослых были составлены административные протоколы.

В местной администрации рассказали, что инициировали проверку по факту случившегося в школе.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу. Уточнялось, что обе участницы конфликта переехали в Россию из соседней страны. Одной из девочек 14 лет, второй — 16 лет.