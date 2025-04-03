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11:57, 3 апреля 2025Россия

Российские школьницы тыкали шваброй в девочку и попали на видео

В Бурятии школьницы тыкали шваброй в девочку и забрали у нее телефон
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Гусиноозерске в Бурятии школьницы в туалете тыкали шваброй в девочку, которая учится в младших классах, и забрали у нее телефон. Действия несовершеннолетних россиянок попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике учащиеся удерживают ребенка в закрытом помещении. Они глумятся на девочкой и наносят ей удары. Школьница умоляет обидчиц остановиться и прекратить издевательства.

Хулиганок вместе с родителями вызвали в полицию. В отношении взрослых были составлены административные протоколы.

В местной администрации рассказали, что инициировали проверку по факту случившегося в школе.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу. Уточнялось, что обе участницы конфликта переехали в Россию из соседней страны. Одной из девочек 14 лет, второй — 16 лет.

ЖЗЛ
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