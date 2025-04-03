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16:50, 3 апреля 2025Силовые структуры

Российский инженер два года воровал в аэропорту сигнальные патроны и перепродавал их

В Саратове задержали воровавшего сигнальные патроны из аэропорта инженера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали 40-летнего инженера саратовского аэропорта «Гагарина», который на протяжении двух лет воровал с работы сигнальные патроны и перепродавал их на платформе частных объявлений. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчину взяли с поличным прямо на выходе из аэропорта утром в среду, 2 апреля. В его сумке были найдены пять пачек сигнальных патронов по 15 штук в каждой.

Он сразу во всем сознался.

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