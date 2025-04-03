Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 3 апреля 2025Россия

Шансы введения налогового вычета на свадьбу оценили

Депутат ГД Останина раскритиковала идею ввести налоговый вычет на свадьбу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Идея о введении налогового вычета на свадьбу вызывает вопросы из-за своей целесообразности. Свои сомнения высказала председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

«Еще одна инициатива в никуда. Продолжительный брак — это да. А сама свадьба — это еще не повод к тому, чтобы делать налоговые вычеты», — оценила Останина.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман прокомментировала идею с налоговым вычетом в размере 300 тысяч рублей со свадьбы. «Для Москвы 300 тысяч рублей — незначительная сумма, которая точно не приведет к росту числа торжеств. Возможно, если бы молодоженам дарили на свадьбу эти 300 тысяч рублей, то люди стали бы чаще устраивать праздники», — заключила Лейбман.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    Британский политик выступил против отправки королевских ВС на Украину

    Соболев похвастался забитым мячом на тренировке

    Американский журналист заявил о пользе ядерных ударов по союзникам для США

    Шансы введения налогового вычета на свадьбу оценили

    Зеленский выразил надежду на вступление Украины в НАТО

    Система ПВО сбила украинские БПЛА в российском регионе

    В России решили освободить от НДФЛ одну категорию выплат

    Генсек НАТО высказался о масштабах конфликта на Украине

    Отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше