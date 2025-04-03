Склонявший знакомых вступать в ВСУ россиянин получил 11 лет колонии

Жителя Омска осудили на 11 лет за призыв вступать в ВСУ

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 11 годам лишения свободы 25-летнего жителя Омска, планировавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный хотел вступить в ВСУ, склонял знакомых к совместному выезду на Украину и направил анкету для вступления в ряды запрещенной в России террористической организации.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод ВСУ.