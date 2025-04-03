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15:06, 3 апреля 2025Силовые структуры

Следователи обвинили чиновника российского региона в трагедии с ребенком

В Мытищах следователи обвинили заместителя главы в гибели ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Мытищах следователи обвинили заместителя главы города в трагедии с ребенком. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По данным издания, следователи предъявили обвинение замглавы Мытищ Ярославу Башлыкову из-за трагедии с семилетним ребенком. Чиновник не проконтролировал снос самовольно установленного бетонного забора, который обрушился на девочку, игравшую на территории заброшенной воинской части.

Башлыков отрицает вину и настаивает на халатности, допущенной военными.

31 марта 2024 года несколько детей играли во дворе, рядом находилась заброшенная часть. По периметру она огорожена забором из профнастила, а в нескольких местах установлены бетонные плиты. Дети периодически пытались пробраться внутрь и самым удобным способом был маршрут через наклонившуюся плиту забора. Девочка пробралась на территорию, но ограждение не выдержало веса мальчика, следовавшего за ней, и оно обрушилось ей на голову. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Изначально следствие рассматривало версию несчастного случая, но потом было принято решение привлечь к ответственности должностных лиц из местной администрации. Башлыков отвечал за правовые вопросы, землепользование и землеустройство, а также снос самовольных построек.

В Следственном комитете считают, что из-за неисполнения и ненадлежащего исполнения чиновником своих обязанностей произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что в школе в Юрге Кемеровской во время урока рухнул потолок.

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