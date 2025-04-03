Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 3 апреля 2025Мир

США запретят госслужащим вступать в отношения с китайцами

AP: Белый дом запретит госслужащим США вступать в отношения с китайцами
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американским госслужащим, а также их семьям, запретят вступать в романтические отношения с гражданами Китая. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Новая политика распространяется на дипломатические миссии США в Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также на американское консульство в полуавтономной территории Гонконг. Она не распространяется на персонал США, размещенный за пределами Китая», — говорится в публикации.

При этом госслужащие, которые состояли в отношениях с китайскими гражданами до введения запрета, могут подать заявку на освобождение от него. Однако если заявка будет отклонена, они должны будут немедленно прекратить отношения или покинуть свою должность.

Ранее профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд в интервью «Ленте.ру» заявил, что в мире может начаться холодная война между США и КНР, если администрация президента Дональда Трампа продолжит свой антикитайский курс.

    Обсудить
    Последние новости

    Победителя «Танцев со звездами» отправили под арест. Его обвиняют в миллионном хищении у «Калашникова». Что об этом известно?

    На Украине назвали цинизмом пошлины США

    Россиянка купила лотерейный билет в четыре утра и выиграла семь миллионов рублей

    В российском городе мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО и попал на видео

    Крупный пожар произошел на российском заводе

    Россиянка во время развода похитила мужа и поместила в рехаб без его согласия

    Глюкоза откровенно станцевала перед камерой в мини-шортах

    Россиянам дали совет по подготовке автомобиля к весне

    В России появился аналог сервиса ChatGPT

    В Молдавии захотели присоединиться к Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше