США запретят госслужащим вступать в отношения с китайцами

AP: Белый дом запретит госслужащим США вступать в отношения с китайцами

Американским госслужащим, а также их семьям, запретят вступать в романтические отношения с гражданами Китая. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Новая политика распространяется на дипломатические миссии США в Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также на американское консульство в полуавтономной территории Гонконг. Она не распространяется на персонал США, размещенный за пределами Китая», — говорится в публикации.

При этом госслужащие, которые состояли в отношениях с китайскими гражданами до введения запрета, могут подать заявку на освобождение от него. Однако если заявка будет отклонена, они должны будут немедленно прекратить отношения или покинуть свою должность.

Ранее профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд в интервью «Ленте.ру» заявил, что в мире может начаться холодная война между США и КНР, если администрация президента Дональда Трампа продолжит свой антикитайский курс.

