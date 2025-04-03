Телефоны и сим-карты в водонагревателе попытались передать в российскую колонию

В Приамурье автовладелец спрятал в водонагревателе 90 телефонов для заключенных

В Амурской области сотрудники исправительной колонии №3 (ИК-3) пресекли доставку крупной партии запрещенных предметов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

По данным ведомства, на контрольно-пропускном пункте сотрудники досмотрели автомобиль со строительными материалами и оборудованием. В нем нашли 93 сотовых телефона, 40 сим-карт, зарядные устройства, наушники и другие комплектующие. Все это было спрятано внутри водонагревателя.

Против автовладельца составили протокол об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что восемь осужденных колонии №46 города Невьянска в Свердловской области подняли бунт из-за изъятия сотовых телефонов и недовольства режимом отбывания наказания.