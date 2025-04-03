У солистов Little Big в России не нашлось имущества на две тысячи рублей

Приставы прекратили взыскания с солистов Little Big Прусикина и Таюрской

Судебные приставы прекратили взыскания с солистов группы Little Big Ильи Прусикина (признан в России иностранным агентом) и Софьи Таюрской. Об этом сообщает РИА Новости.

У музыкантов, которые уехали в США после начала специальной военной операции (СВО), не нашлось в стране имущества, чтобы оплатить госпошлину в 817 рублей и долг за услуги связи в 1410 рублей. В связи с этим приставы прекратили исполнительное производство.

В мае 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Прусикина из-за непогашенной задолженности в 182 тысячи рублей. Компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», в которых Прусикин был учредителем, уже ликвидированы.

Little Big распалась в ноябре 2022 года. Состоявшие в ней музыканты Сергей Макаров и Антон Лиссов перестали принимать участие в деятельности группы.