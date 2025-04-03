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15:50, 3 апреля 2025Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после крупного пожара на судоремонтном заводе в Карелии

СК возбудил дело о нарушении безопасности из-за пожара на судозаводе в Карелии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Крупный пожар на судоремонтном заводе в Карелии ликвидирован

Фото: Западное МСУТ СК России

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбудили после крупного пожара на судоремонтном заводе в Карелии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

О крупном пожаре на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске стало известно утром в четверг, 3 апреля. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, его уже ликвидировали.

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