В Харьковской области обвинили солдат ВСУ в мародерстве

Глава ВГА Ганчев: бойцы ВСУ занимаются мародерством в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«На оккупированной ВСУ части Харьковской области, в прифронтовых районах, все чаще всплывают факты мародерства со стороны боевиков», — рассказал он.

Чиновник сравнил украинских военных с варварами, а также заявил, что они вскрывают пустующие квартиры и выносят все, что могут. Кроме того, по его словам, местные украинские власти насильно выдворяют мирных жителей из их домов.

Ранее Виталий Ганчев заявил, что ВСУ пытаются контратаковать российские войска в Харьковской области. Он отметил, что их попытки оказываются безуспешны.