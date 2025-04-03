В Херсонской области рассказали о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра

Сальдо: Попытки ВСУ проникнуть на левый берег Днепра жестко пресекаются

Попытки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военные не прекращают попыток вылезти не левый берег, однако все они терпят неудачу из-за слаженных действий Вооруженных сил РФ. Собеседник агентства отметил, что все усилия бойцов ВСУ пресекаются еще на подходе к берегу, а часть диверсантов топят в реке.

В марте ВС России уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся форсировать Днепр. Подразделение 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сбросили на нее боеприпас с беспилотного летательного аппарата.

