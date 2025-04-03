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12:44, 3 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве рассказали о темах заседания Совета Украина — НАТО

МИД Украины раскрыл ключевые темы готовящегося заседания Совета Украина — НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В МИД Украины раскрыли ключевые темы готовящегося заседания Совета Украина — НАТО с участием главы ведомства Андрея Сибиги. Об этом пишет «РБК-Украина».

Сообщается, что Сибига совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 3-4 апреля, где примет участие в заседании Совета Украина — НАТО.

«Ключевыми темами переговоров с союзниками будут укрепление международной поддержки Украины, приоритетные военные нужды, приближение справедливого мира в Украине и будущие гарантии безопасности», — сообщает МИД.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что западная «коалиция желающих», поддерживающая Киев, обсудила возможность варианта использования структур Североатлантического альянса для помощи в развертывании сил на Украине. По данным газеты, также предполагается, что в рамках данной инициативы силы могут пользоваться «имеющимися у НАТО ресурсами для осуществления разведки и наблюдения».

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