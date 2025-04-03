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09:18, 3 апреля 2025Мир

Раскрыто участие НАТО в развертывании сил на Украине

FT: Запад обсудил использование структур НАТО для развертывания сил на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Западная «коалиция желающих», поддерживающая Киев, обсудила возможность варианта использования структур Североатлантического альянса для помощи в развертывании сил на Украине. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил заверения на Украине в соответствии с одной инициативой, которая обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — передает издание слова неназванных западных чиновников, проинформированных о соответствующих планах.

По данным газеты, также предполагается, что в рамках данной инициативы силы могут пользоваться «имеющимися у НАТО ресурсами для осуществления разведки и наблюдения».

12 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к «коалиции желающих», чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

При этом директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов в ответ на это заявил, что европейцы глухи к предупреждениям о том, что идея введения на Украину военных для России категорически неприемлема.

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