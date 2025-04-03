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11:23, 3 апреля 2025Мир

В НАТО отреагировали на пошлины Трампа

Генсек НАТО Рютте о пошлинах США: Мы обсуждаем не экономику, а защиту от России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Carlos Barria / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на предстоящем саммите в Брюсселе не будут обсуждать экономические проблемы из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, а сосредоточатся на угрозах со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Мы обсуждаем защиту нашей территории от России и долгосрочные угрозы», — отреагировал генсек на просьбу журналистов прокомментировать введение США пошлин в отношении импорта из ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала американские пошлины серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире. По ее словам, Евросоюз уже согласовал первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали.

При этом фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов к переговорам с США по вопросу пошлин, но Брюссель усилит свой ответ, если диалог с Вашингтоном не увенчается успехом.

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