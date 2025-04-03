В окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам

«УП»: Окружение Зеленского отрицает подготовку к выборам президента

Команда президента Украины Владимира Зеленского не занимается активной подготовкой к проведению выборов в стране. Организацию предвыборной кампании действующего главы государства отрицает его окружение, передает «Украинская Правда» со ссылкой на источники.

«Сейчас никто ничего системно не делает. Вот просто нет человека, который бы собирал какие-то штабы или большие рабочие группы, который бы говорил, что вот мы делаем то и то, вы бежите сюда, говорим это, мочим этих. А президенту пока явно не до этого. Поэтому что-то происходит, но реальной подготовкой это не назовешь», — рассказал собеседник издания.

Журналисты добавили, что украинские власти сейчас не столько готовятся к проведению выборов, сколько ищут для них «гранд-нарратив». При этом они добавили, что в офисе президента решили создать для Зеленского возможность комфортно баллотироваться на будущих выборах главы государства и победить, но неизвестно, воспользуется ли он этой возможностью.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никакая подготовка к выборам в республики не проводится. Он подчеркнул, что после окончания конфликта украинские власти должны внести изменения в законодательство для проведения выборов.