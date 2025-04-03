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20:57, 3 апреля 2025Бывший СССР

В ООН высказались об аресте главы Гагаузии

В ООН призвали Молдавию к соблюдению верховенства закона после ареста Гуцул
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

В ООН призвали власти Молдавии к соблюдению надлежащей правовой процедуры и верховенства закона после ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — сказал он.

Представитель генсека ООН добавил, что организация продолжает пристально следить за развитием событий в Молдавии и призывает стороны воздержаться от действий, которые способны усилить напряженность ситуации.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что следит за ситуацией в Молдавии после ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и других оппозиционных политиков. Он добавил, что встречался с президентом страны Майей Санду и обсудил с ней меры по защите.

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