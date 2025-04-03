В популярном у туристов регионе России продлили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В четверг, 3 апреля, и пятницу, 4 апреля, в горах республики будет лавиноопасно выше 2000 метров. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, в том числе связанных с повреждением домов, мостов, опор ЛЭП, автомобильных дорог и объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Ранее в Норвегии турист позвонил в полицию после того, как его накрыла лавина. Мужчину средних лет спасли из-под снежного завала в муниципалитете Люнген. Он оставался в сознании после того, как провел под снегом семь часов.