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19:13, 3 апреля 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России продлили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: lya Galakhov / Globallookpress.com

На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В четверг, 3 апреля, и пятницу, 4 апреля, в горах республики будет лавиноопасно выше 2000 метров. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, в том числе связанных с повреждением домов, мостов, опор ЛЭП, автомобильных дорог и объектов инфраструктуры.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Ранее в Норвегии турист позвонил в полицию после того, как его накрыла лавина. Мужчину средних лет спасли из-под снежного завала в муниципалитете Люнген. Он оставался в сознании после того, как провел под снегом семь часов.

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