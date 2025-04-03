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19:02, 3 апреля 2025Наука и техника

В России объяснили уникальность ракетоносца Ту-22М3

Летчик Попов: Уникальность Ту-22М3 заключается в изменяемой стреловидности крыла
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 получил крыло изменяемой стреловидности, которое обеспечивает хорошие аэродинамические характеристики. Уникальность самолета объяснил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с News.ru.

«Ту-22М3 — уникальная машина даже по внешнему облику. У него уникальные аэродинамические характеристики. В первую очередь благодаря крылу изменяемой стреловидности. На взлете и при посадке — 16 градусов, это почти прямое крыло, чтобы обеспечить более благоприятные условия для летчика», — сказал он.

По словам Попова, самолет меняет стреловидность крыла при наборе высоты и скорости, чтобы улучшить аэродинамику. Ту-22М3 могут нести свободнопадающие бомбы и крылатые ракеты Х-22.

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