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17:04, 3 апреля 2025Экономика

В российском городе похитили «Мишку с посикунчиком»

Житель Перми похитил скульптуру «Мишка с посикунчиком»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми местный житель украл скульптуру «Мишки с посикунчиком» и поплатился за это. Внимание на ситуацию со ссылкой на городское управление МВД обратил «Подъем».

Речь идет об арт-объекте на Пермской набережной. В объектив камеры видеонаблюдения попало, как мужчина 1967 года рождения вместе со спутницей положили фигуру медведя, который изображен с пермским пирожком — посикунчиком, в пакет и забрали с собой. В администрации города случившееся сочли актом вандализма.

«В отдел полиции Ленинского района поступило заявление о том, что на Пермской набережной был похищен арт-объект. Сотрудниками полиции был установлен и задержан местный житель 1967 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в правоохранительных органах. Полицейским удалось найти и саму скульптуру — в кратчайшие сроки ее планируют установить на прежнее место.

Ранее в апреле стало известно, что в Петербурге пропала маска Петра I во дворе особняка Слепцова на Большой Конюшенной, 9.

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