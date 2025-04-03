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15:15, 3 апреля 2025Моя страна

В российском городе появились праздничные «Волгабасы»

Украшенные ко Дню Победы автобусы вышли на линию в Астрахани
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Актуально Астрахань»

Автобусы, украшенные праздничной символикой к предстоящему Дню Победы, вышли на линию в Астрахани. Об этом сообщает «Арбуз».

Теперь «Волгабасы» украшают георгиевские ленты и изображения монумента «Родина-мать зовет!», ставшие символом 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, с 7 по 10 мая в автобусах маршрутов M1-M6 будут транслироваться послания от астраханцев-участников войны из госархива.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что правила проведения акции «Бессмертный полк» в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне своевременно сформулируют и сообщат. Он также отмечал, что в эти дни в России примут особые меры безопасности.

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