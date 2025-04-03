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04:41, 3 апреля 2025Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Клычков: В Орловской области объявлена ракетная опасность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Андрей Клычков.

Он призвал находящихся дома жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил глава Орловской области.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с находившимся внутри водителем в Белгородской области. В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки потеряли более 95 бойцов на белгородском направлении.

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