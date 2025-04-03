В российском регионе объявили ракетную опасность

Клычков: В Орловской области объявлена ракетная опасность

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Андрей Клычков.

Он призвал находящихся дома жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил глава Орловской области.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с находившимся внутри водителем в Белгородской области. В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки потеряли более 95 бойцов на белгородском направлении.