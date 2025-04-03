В российском регионе спустя десять лет зацвела редкая магнолия

В Сочи спустя десять лет зацвела редкая гималайская магнолия Кемпбелла

В Сочинском национальном парке спустя десять лет зацвела редкая гималайская магнолия Кемпбелла (Magnolia campbellii). Соответствующее сообщение появилось на сайте дендрария российского региона.

Ученые заповедника ждали этого события с момента высадки дерева. «Магнолию передали в 2015 году из Субтропического ботанического сада Кубани», — прокомментировала ведущий научный сотрудник Галина Солтани.

Известно, что дерево магнолии может достигать 30 метров в высоту и одного метра в диаметре. При этом размер его цветков может составлять 25 сантиметров. Дерево встречается в Гималаях — от восточного Непала до Индии и Китая. Кроме того, его можно увидеть в горных долинах на севере Мьянмы.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в Национальном парке «Тульские засеки» несколько десятков уникальных болот.