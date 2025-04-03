В российском регионе задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 90-х

В Москве задержали мужчину за убийство бизнесмена в 90-х

В Москве задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 1990-х. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по ранее возобновленную уголовному делу, а именно по статьям 102 («Убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц») и 15, 102 («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц») УК РСФСР.

По данным следствия, в декабре 1993 года мужчина по предварительному сговору произвел несколько выстрелов в предпринимателя, его жену и их водителя на Бульваре Пищевиков в городе Воркута. Бизнесмен получил ранения, несовместимые с жизнью. Остальные потерпевшие не пострадали. Преступление они совершили с целью получения части прибыли от бизнеса пострадавшего, который был руководителем нескольких организаций.

В рамках расследования задержан 63-летний житель Москвы. Его соучастника задержали ранее. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали за совершенную расправу 30 лет назад женщину.