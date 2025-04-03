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03:53, 3 апреля 2025Россия

В Курской области раскрыли отношение ВСУ к региону

ТАСС: ВСУ пытались убедить жителей, что Курская область — это Украина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались убедить жителей Курской области в том, что регион является частью Украины. Об этом представителю Военного следственного управления СК России сообщила жительница Суджи, ее слова приводит ТАСС.

«Кидали газеты, листовки были. Что (...) Курская губерния — это Украина, все это дело», — вспоминает она.

По словам жительницы, некий украинский корреспондент заявлял, что ВСУ «пришли забрать Курскую область» и присоединить ее к Украине. «Я не знаю, я сколько прожила на белом свете, я не знала, что Курская область — это Украина», — отметила она.

Ранее жительница Светлана рассказала, что бойцы ВСУ при отступлении из Суджи поджигали дома. Она добавила, что украинские военные в подвалах создавали пункты управления беспилотниками.

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