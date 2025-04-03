Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 3 апреля 2025Россия

В центре Москвы загорелось кафе

Кафе «Ферганское» загорелось в центре Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал SHOT

В центре Москвы начался пожар в кафе «Ферганское». На данный момент несколько десятков человек эвакуировали, пишет Telegram-канал Shot.

Заведение общепита находится на Павелецкой. Пожар начался на кухне, после чего огонь быстро распространился по помещению. Внутр, на момент возгорания, находились свыше 80 человек, всех их удалось эвакуировать. Само кафе находится в подвале дома. Заведения после начала пожара быстро заволокло дымом.

Информации о пострадавших на данный момент нет, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Утром 3 апреля стало известно о пожаре в Подмосковье. ЧП произошло во Власихе, пожаром оказалась охвачена одна из квартир. Жертвами стали четыре человека. Спустя непродолжительное время пожар был ликвидирован.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    Врачи рассказали о самых страшных словах пациентов

    Российская порнозвезда назвала минус Дубая

    Дочь Любови Успенской снялась в боди у шеста

    В ООН высказались об аресте главы Гагаузии

    Нетаньяху и Орбан вместе поговорили с Трампом

    Шаляпин заявил о любви к государству и ежедневных новых романах

    Названы лучшие способы подготовить дачу к продаже

    Полицейские задержали обманувшего российскую пенсионерку дроппера аферистов

    Рост цен на квартиры в Москве опередил темпы всего 2024 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше