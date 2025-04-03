Вероятность конфликта Ирана и США оценили

Политолог Кислицына: Риск конфликта с Ираном очень высок

Риск конфликта с Ираном очень высок, однако он может случиться с Израилем, а не напрямую с США из-за ядерной программы Тегерана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

Конфликт по линии Иран — Израиль на данный момент куда более очевиден. Можно ожидать взаимных ракетных и БПЛА ударов по территории друг друга, или аналогичных прошлогодним или даже более разрушительных Анастасия Кислицына сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

Как указала политолог, нынешний виток эскалации отношений вызван ростом иранского ядерного потенциала и его способностью создать атомную бомбу. Она отметила, что это вызывает опасения у Израиля и многих сторонников администрации президента США Дональда Трампа, что делает возможным силовой сценарий.

В связи с этим, Тегеран начал стратегию наращивания вооружений и укрепления потенциала союзных сил, чтобы быть готовыми к конфликту с Вашингтоном.

Консервативные элиты в Тегеране уже с ноября готовятся «к худшему», а именно к «силовым» методам решения Соединенными Штатами и Израилем «иранской проблемы». [Это включает] в себя вопросы реализации Ираном его ядерной программы, программ по развитию «воздушной» мощи, поддержку Ираном союзных ему региональных сил «Оси сопротивления» Анастасия Кислицына сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

Ранее газета Daily Express со ссылкой на администрацию Трампа сообщала, что Иран, по мнению США, может исчезнуть к сентябрю, если страна не избавится от своей ядерной программы. Источник отдельно предупредил, что время Тегерана на исходе, и в случае отсутствия уступок атака на исламскую республику станет лишь вопросом времени.