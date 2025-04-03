Вероятность конфликта Ирана и США оценили

Риск конфликта с Ираном очень высок, однако он может случиться с Израилем, а не напрямую с США из-за ядерной программы Тегерана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.
Конфликт по линии Иран — Израиль на данный момент куда более очевиден. Можно ожидать взаимных ракетных и БПЛА ударов по территории друг друга, или аналогичных прошлогодним или даже более разрушительных
Как указала политолог, нынешний виток эскалации отношений вызван ростом иранского ядерного потенциала и его способностью создать атомную бомбу. Она отметила, что это вызывает опасения у Израиля и многих сторонников администрации президента США Дональда Трампа, что делает возможным силовой сценарий.
В связи с этим, Тегеран начал стратегию наращивания вооружений и укрепления потенциала союзных сил, чтобы быть готовыми к конфликту с Вашингтоном.
Консервативные элиты в Тегеране уже с ноября готовятся «к худшему», а именно к «силовым» методам решения Соединенными Штатами и Израилем «иранской проблемы». [Это включает] в себя вопросы реализации Ираном его ядерной программы, программ по развитию «воздушной» мощи, поддержку Ираном союзных ему региональных сил «Оси сопротивления»
Ранее газета Daily Express со ссылкой на администрацию Трампа сообщала, что Иран, по мнению США, может исчезнуть к сентябрю, если страна не избавится от своей ядерной программы. Источник отдельно предупредил, что время Тегерана на исходе, и в случае отсутствия уступок атака на исламскую республику станет лишь вопросом времени.