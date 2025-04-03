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14:20, 3 апреля 2025Ценности

Внешность Эда Ширана на видео с голым торсом удивила зрителей

Алина Гостева
Алина Гостева
Эд Ширан

Эд Ширан. Кадр: @edsheeran

Внешность британского певца Эда Ширана на новом видео удивила зрителей. Соответствующий пост появился в его TikTok-аккаунте, насчитывающем 17,2 миллиона подписчиков.

34-летний исполнитель показал шуточный ролик о том, как проводит свое утро. В том числе он продемонстрировал на размещенных кадрах голый торс, полностью покрытый татуировками, и тренировку в спортзале.

Видео набрало 25,8 миллиона просмотров. Пользователи сети обратили внимание на рисунки на теле музыканта, а также заявили, что, по их мнению, он преобразился. «Когда Ширан стал горячим?», «В смысле он не скуф?», «Не знала, что у него столько татуировок», «Эд выглядит по-другому каждый раз, когда я его вижу», «Почему он такой горячий? Разве раньше он выглядел так?» — отметили юзеры.

В феврале сообщалось, что американский актер и кинопродюсер Брэд Питт снялся топлес в новом фильме о гонщиках под названием F1.

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