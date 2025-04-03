Воюющие в Курской области бойцы России потребовали решить одну проблему в тылу

Воюющие в Курской области бойцы РФ записали видео, потребовав запретить аборты

Воюющие в Курской области российские бойцы обратились к чиновникам. Записанное ими видео опубликовал Telegram-канал «Русская Община Z».

На кадрах четверо мужчин в масках с автоматами. Один из них — военнослужащий с красной повязкой — выступил за принятие мер, направленных против абортов. «Требуем (...) запретить аборты», — сказал он.

Солдат заявил, что сейчас «враг умудряется уничтожать нас в тылу по заветам Адольфа Гитлера». Таким образом, он приравнял практику абортов к геноциду, развернутому фашистами на территории Советского Союза в годы Великой отечественной войну. Если текущее положение не удастся изменить, усилия на поле боя будут бесполезны, заключил он.

В последнее время ряд российских регионов ограничил проведение абортов или установил ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности. Одной из последних инициатив стала наглядная демонстрация беременным россиянкам муляжей эмбрионов с надетыми на них по неизвестной причине вязаными шапками.