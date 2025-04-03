Захарова прокомментировала гибель россиянина в результате землетрясения в Мьянме

Захарова: МИД известно о гибели россиянина в результате землетрясения в Мьянме

Министерству иностранных дел (МИД) России известно о гибели россиянина в результате землетрясения в Мьянме. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть один россиянин», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что в настоящее время дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Число жертв землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, увеличилось до 3085. Еще 4715 человек пострадали в результате стихийного бедствия.

Ранее тело предположительно гражданина России извлекли из-под завалов в Мандалае, рядом с ним был найден паспорт. Уточняется, что погибший работал преподавателем.