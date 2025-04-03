Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 3 апреля 2025Мир

Захарова прокомментировала гибель россиянина в результате землетрясения в Мьянме

Захарова: МИД известно о гибели россиянина в результате землетрясения в Мьянме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗемлетрясение в Мьянме

Кадр: Russian Emergencies Ministry / Handout via Reuters

Министерству иностранных дел (МИД) России известно о гибели россиянина в результате землетрясения в Мьянме. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть один россиянин», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что в настоящее время дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Число жертв землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, увеличилось до 3085. Еще 4715 человек пострадали в результате стихийного бедствия.

Ранее тело предположительно гражданина России извлекли из-под завалов в Мандалае, рядом с ним был найден паспорт. Уточняется, что погибший работал преподавателем.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    Просившей Путина о помиловании российской журналистке отказали в УДО

    Фон дер Ляйен решила положиться на Среднюю Азию

    Названа причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

    Модный бренд представил легинсы с декольте на ягодицах и вызвал ажиотаж в сети

    В Киеве рассказали о темах заседания совета Украина — НАТО

    Стало известно о переброске сил ВСУ в Курскую область через подземный ход монастыря

    Овечкин обошел Илона Маска

    Захарова описала помощь ЕС Украине фразой из советского мультфильма

    Женщина почти четыре дня провела под обломками здания и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше