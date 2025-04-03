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08:14, 3 апреля 2025Мир

В Мьянме обнаружили тело погибшего при землетрясении россиянина

ТАСС: В Мьянме из-под завалов было извлечено тело, предположительно, россиянина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗемлетрясение в Мьянме

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Мьянме обнаружили тело, предположительно, россиянина, погибшего при землетрясении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Тело извлекли из-под завалов в Мандалае, рядом с ним был найден паспорт. По словам собеседника агентства, погибший работал преподавателем. «Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы», — добавил он.

Ранее сообщалось о пропавшем без вести в Мьянме российском преподавателе частной средней школы HCIS.

Также стало известно, что число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085. Еще 4715 человек пострадали, а 341 человек числятся пропавшими без вести.

28 марта на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. Из-за подземных толчков начали рушиться дома и мосты. Местные жители и туристы, в том числе россияне, были вынуждены срочно эвакуироваться.

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