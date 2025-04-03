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14:35, 3 апреля 2025Силовые структуры

Замначальника отдела полиции российского города отправили в СИЗО

Суд арестовал замглавы ОП №6 Воронежа Черникова за взятку 200 тысяч рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ФСБ уличили в коррупции заместителя начальника отдела полиции (ОП) №6 Воронежа Дениса Черникова. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Полицейского задержали 31 марта. ФСБ подозревает его в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение полицейский обещал не привлекать к ответственности компанию, в которой незаконно работали мигранты.

Силовика отправили в СИЗО на два месяца по решению Ленинского суда Воронежа.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержан бывший начальник отдела по вопросам миграции МВД Баксанского района республики за незаконную выдачу российского паспорта иностранке.

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