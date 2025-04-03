Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 3 апреля 2025Ценности

Жена телеведущего Диброва в купальнике поплавала на сапе

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в черном купальнике поплавала на сапе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @polinadibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина разместила откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном снимке 36-летняя модель в черном слитном купальнике плавала на сапе. При этом звезда собрала волосы и надела бейсболку в тон. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и несколько цепочек. Известно, что избранница Диброва находится в Дубае.

Ранее в апреле жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем. Помимо этого, звезда надела банную шапку.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    В МИД рассказали о продвижении в диалоге с США

    Захарова прокомментировала гибель россиянина в результате землетрясения в Мьянме

    Глава РФПИ оценил значение отношений России и США для всего мира

    В ООН отвергли предложение Путина по Украине

    Москвич решил показать приемы борьбы на парковке и лишился 265 тысяч рублей

    В России начался кризис на рынке грузоперевозок

    Политолог объяснил введение США пошлин против Украины

    В МИД России отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины

    Россиянам показали остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше