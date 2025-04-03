Жена телеведущего Диброва в купальнике поплавала на сапе

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в черном купальнике поплавала на сапе

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина разместила откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном снимке 36-летняя модель в черном слитном купальнике плавала на сапе. При этом звезда собрала волосы и надела бейсболку в тон. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и несколько цепочек. Известно, что избранница Диброва находится в Дубае.

Ранее в апреле жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем. Помимо этого, звезда надела банную шапку.